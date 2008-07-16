Сегодня трагическая дата в истории России

90 лет назад были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Сегодня во всех храмах Русской православной церкви проходят памятные богослужения. В столичном храме Христа Спасителя в честь святых царственных мучеников - концерт-реквием. А центром мемориальных мероприятий стал Екатеринбург.



В этом городе в 1918 году в ночь на 17 июля расстреляли царскую семью. Верующие примут участие в крестном ходе, который повторит маршрут прибытия в город арестованных Романовых — от железнодорожной станции до Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома.

