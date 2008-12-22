Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики

Благодаря этим людям в каждом доме есть свет и тепло. От их труда зависит бесперебойная работа предприятий, школ, больниц. Флагман белорусской энергетики – Лукомльская ГРЭС.

Эта крупнейшая электростанция наполовину обеспечивает потребности страны в электроэнергии. Лукомльская ГРЭС – крупнейшая электростанция в Беларуси. По оценкам специалистов она вобрала все лучшие достижения отечественной энергетики. Здесь вырабатывается половина всей белорусской электроэнергии.

Сегодня здесь отмечают не только день энергетиков. Ровно 39 лет назад на Лукомльской ГРЭС запустили первый в Беларуси модернизированный энергоблок. Над проектированием и строительством станции трудились полсотни организаций со всего СССР. Иван Константинович – почти ровесник ГРЭС. Он работает на предприятии с самого основания.

Сегодня ветеран передает опыт молодому поколению. Андрей Монак новолукомлец. Поэтому в выборе профессии никогда не сомневался. Свет и тепло в каждый дом – для него не просто слова, а каждодневная реальность.

2 тысячи человек следят за этим гигантским механизмом. На электростанции - 8 энергоблоков. Модернизация одного из них в этом году позволила сэкономить 20 тысяч тонн топлива. Дальнейшее обновление производства намечено на следующий год. А это еще тысячи тонн сэкономленного сырья и сотни новых рабочих мест.

