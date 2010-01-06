Сегодня судят Романа Полански

Несмотря на то, что решение об экстрадиции знаменитого режиссера еще не принято, американские власти начинают судебный процесс.
Напомним, что этому уголовному делу уже более 30 лет. Роман Полански обвиняется в интимной связи с несовершеннолетней. Сама потерпевшая неоднократно просила закрыть дело. А режиссер давно признал свою вину и выплатил ей компенсацию. Однако власти США не снимают обвинение, считая его слишком серьезным.
Сам Роман Полански в настоящее время находится под домашним арестом на своей вилле в Швейцарии.