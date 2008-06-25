Сегодня суд Минского района огласил приговор по громкому процессу о "живом щите"

Ни в начале, ни даже в конце заседания тележурналисты в зал так и не попали. Поэтому развязки ждали на улице, причем ждали недолго. Приговор, о котором говорили больше трех месяцев, огласили всего за пятнадцать минут. Сотрудники ГАИ, которые в марте этого года пытались остановить пьяного водителя, выстроив на трассе "живой щит" из проезжавших мимо автомобилей, получили два года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. И запрет на те же три года занимать ответственные должности.



"Пострадавшие не считают приговор мягким, мы удовлетворены данным приговором, - отмечает Вера Стремковская, адвокат потерпевших. - Не настаивали потерпевшие на лишении свободы для обвиняемых, поэтому то, что приговор – обвинительный, то, что она дал оценку случившемуся и то, что сатисфакция в смысле гражданско-правового иска удовлетворена хотя бы частично – для нас это показательно".

Сами пострадавшие в той аварии получат в общей сложности двадцать два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. И несмотря на то, что изначально они претендовали на сумму в несколько раз большую, невольные участники «живого щита» уже заявили, что приговор обжаловать точно не будут.

Что же касается Романа Ментюка, того самого лихача, который летел в тот вечер по трассе, его дело рассмотрят в ходе отдельного уголовного процесса. Тогда ему лично предъявят обвинение в совершении ДТП, повлекшим тяжкие последствия. Но пока Ментюк до сих пор в розыске. Который, кстати, сам и оплатит.

"Мы должны отвлекать аппарат и МВД на поиски этого человека, который скрылся, - говорит Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь. - Надо посчитать средства на его розыск, на поиск других людей, которые скрываются. И включить в расходы даже то время, которое потрачено на подсчет этих расходов. 162 статья УПК предусматривает эту обязанность, даже не право".

Двое сотрудников ГАИ, обвиняемые, точнее, уже осужденные, по словам очевидцев процесса, приговор выслушали практически без эмооций. Но когда им предоставили последнее слово, они впервые за несколько судебных слушаний сказали, что сожалеют.



Обвиняемыми по делу проходили двое сотрудников ГАИ. В марте этого года на трассе "Минск-Микашевичи" они попытались задержать нетрезвого водителя при помощи заслона из гражданских автомобилей.