Сегодня шесть лет, как не стало народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина

Еще при жизни он стал легендой, а успех его ансамбля – самым большим феноменом семидесятых. В нашу страну он приехал после окончания музыкального училища в Свердловске. Создал Белорусский государственный ансамбль "Песняры" и долгие годы руководил им. Он был и композитором, и аранжировщиком, и дирижером, и певцом, и гитаристом-виртуозом. Подарил вторую жизнь многим белорусским народным песням. О Владимире Мулявине остались светлые воспоминания. Сегодня к могиле певца на Восточном кладбище родные, друзья и почитатели таланта несут цветы.