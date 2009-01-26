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Сегодня шесть лет, как не стало народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина

26 января 2009 11:58
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Еще при жизни он стал легендой, а успех его ансамбля – самым большим феноменом семидесятых. В нашу страну он приехал после окончания музыкального училища в Свердловске. Создал Белорусский государственный ансамбль "Песняры" и долгие годы руководил им. Он был и композитором, и аранжировщиком, и дирижером, и певцом, и гитаристом-виртуозом. Подарил вторую жизнь многим белорусским народным песням. О Владимире Мулявине остались светлые воспоминания. Сегодня к могиле певца на Восточном кладбище родные, друзья и почитатели таланта несут цветы.
# общество

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