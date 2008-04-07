Сегодня православные отмечают Благовещение

Это один из самых значительных христианских праздников.

Он установлен он в память о событии, когда архангел Гавриил, посланный Богом в город Назарет, известил Деву Марию о рождении ею Сына Всевышнего - Христа. С древних времен в этот день пекли хлеб в виде птиц и выпускали на волю голубей.

Большая семья настоятеля Святогеоргиевского прихода отца Александра в этот день в храме. С 7 часов утра на службе все четверо детей, даже 4-х летний Досифей. Уже с такого возраста ребят учат духовности и послушанию Богу. Средняя дочь Ирина на церковном подворье за хозяйку. А младшая Анна выполняет миссионерскую работу.

Благовещение - очень почитаемый в народе праздник. Поэтому говорят: "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косу не плетет". А еще в ночь на Благовещение сжигают постели, чтобы избавиться от болезней. Нарушительницам, по поверьям, грозят серьезные неприятности в личной жизни: или детей не будет, или замуж не выйдешь. Благовещение связывают с материнством. Именно в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии с благой вестью о том, что она родит Спасителя.

Сегодня в храме совершился особый чин хлебопреломления. Прихожане получили благословение, "благодатные" хлеб и вино. А когда выходили из храма - пошел дождь. По погоде на Благовещение можно определить, каким будет лето. По нынешним приметам - дождю и похолоданию - оно будет не жарким и урожайным.

