Сегодня под Минском проходил международный турнир по рыбной ловле

Показать свое мастерство собрались рыболовы из Беларуси, Украины и России.

В эти выходные на водохранилище Дубровское, что под Раубичами, вспоминали известного белорусского ихтиолога и рыбака Вячеслава Серова. Здесь проходили соревнования по ловле рыбы поплавочной удочкой в дань памяти ученного, который очень многое сделал для развития любительской рыбалки.



Рыбалка - это спорт. Каждый раз, отправляясь на реку или озеро, хочется привезти домой замечательный трофей. Впрочем, многие хобби переводят на профессиональную основу.

Во всем мире соревнования по спортивной рыбалке давно уже стали шоу и способом прорекламировать товары для активного образа жизни. В наших реалиях рыболовный спорт интересен пока что фанатам.

Для того, чтобы показать достойный результат необходимо много знать о поведении рыбы и ее физиологических особенностях, уметь подобрать прикорм для того или иного вида. Ну, и, конечно, необходим элемент удачи. Только так можно переловить соперников. Так что, с виду обыкновенная рыбалка на самом деле очень азартное и напряженное спортивное действо.

Проходившие соревнования названы в честь очень известного в рыболовных кругах ученого-ихтиолога Вячеслава Серова. Сам страстный любитель подобного вида отдыха, он многое сделал для развития спортивной рыбалки, придумал рецепты специализированных прикормок, при помощи которых рыба завлекается в место лова, создал рыболовную спортивную команду. Так что не случайно, что половить рыбку в честь Вячеслава Серова приехали не только белорусы, но и гости из Украины и России.

