Сегодня отмечают 210-летие Адама Мицкевича

Наш знаменитый соотечественник родился на хуторе Заосье под Новогрудком. Уже во время учебы в Виленском университете появились его романтические баллады и романсы, исторические поэмы и лирические миниатюры. Первые сборники поэзии сразу принесли Адаму Мицкевичу известность. Его помнят и любят, посвящают стихи, в его честь открыты музеи и названы улицы. И сегодня около памятника Адаму Мицкевичу в Минске пройдет встреча, а в костеле святых Симона и Елены в полдень состоится месса.