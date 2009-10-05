Сегодня отмечается Всемирный день животных

Эта дата была установлена по решению Международного конгресса сторонников движения в защиту природы, проходившего в 1931 году во Флоренции.

Она отмечается в католический праздник – День Святого Франциска Ассизского, итальянского проповедника, основателя ордена францисканцев, автора религиозных и поэтических произведений, покровителя животных.

Человек с животными связан на протяжении всей своей истории. Он вышел из животного мира и прошел путь до главенства над ним, присвоив себе статус «вершины творения». С этой позиции люди условно поделили всех животных на группы полезных и вредных.

Среди диких животных наиболее ценными стали те виды, которые являются источником продовольствия и сырьем для промышленности. Их существование попало в большую зависимость от хозяйственной деятельности людей. Бесконтрольная добыча поставила многие виды диких животных на грань исчезновения. Проблема сохранения видового богатства животного мира и его генофонда появилась и в связи с хозяйственным использованием различных опасных по своему влиянию на живые организмы химических веществ, вырубкой лесов, осушением болот, созданием искусственных водоемов и других видов деятельности людей.

Небольшое количество видов человек сумел приручить. На начало прошлого века среди домашних животных насчитывалось около 15 видов млекопитающих, 10 видов птиц. На сегодняшний день это количество увеличилось незначительно. Живя рядом с человеком, некоторые из видов домашних животных приносят ему непосредственную материальную выгоду, выполняют рабочие функции. Другие являются животными-компаньонами, с которыми можно общаться. Они занимают досуг, доставляют удовольствие и для многих людей являются их частью семьи. Но, к сожалению, не все, кто мог бы стать домашним любимцем, а это в первую очередь собаки и кошки, живут в семье. Большое их количество можно встретить на улицах. Бродячие животные – большая проблема современных городов.

Всемирный день животных установлен с целью помочь людям осознать необходимость защиты окружающей среды. Он призван обратить внимание общественности как на проблему исчезающих видов диких животных, так и на проблему существования животных в городах, информирует БЕЛТА.