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Сегодня отмечается День сурка

02 февраля 2008 18:27
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Этот самый "метеорологический" день в году традиционно празднуют американцы. Сурок предсказывает погоду на ближайшее время. Если день пасмурный и зверек не видит свою тень, он спокойно покидает нору. Это значит, что зима подходит к своему завершению, а весна - будет ранней. Если же в солнечный день сурок увидит свою тень, то он спрячется обратно в нору. Такое поведение животного означает долгую зиму.

Согласно прогнозу в этом году, весна в США наступит не скоро, ждать тепла американцам придется еще шесть недель.
# общество

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