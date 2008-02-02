Сегодня отмечается День сурка

Этот самый "метеорологический" день в году традиционно празднуют американцы. Сурок предсказывает погоду на ближайшее время. Если день пасмурный и зверек не видит свою тень, он спокойно покидает нору. Это значит, что зима подходит к своему завершению, а весна - будет ранней. Если же в солнечный день сурок увидит свою тень, то он спрячется обратно в нору. Такое поведение животного означает долгую зиму.



Согласно прогнозу в этом году, весна в США наступит не скоро, ждать тепла американцам придется еще шесть недель.