Сегодня открывается «Славянский базар» (ФОТО+ВИДЕО)

Почему конкурсант из России не прибыл на репетицию с маэстро Финбергом и все ли билеты проданы на концерт Леонтьева?

В последний день перед открытием фестиваля – настоящий билетный ажиотаж. Особым спросом по традиции пользуются концерты открытия и закрытия «Славянского базара». Не менее продаваемые по количеству билетов – концерты с участием белорусских артистов. А по количеству женщин в зале похоже будет лидировать Валерий Меладзе.

Прибывают в Витебск и молодые исполнители. Дмитрий Даниленко, белорус, представляющий Россию, прогон с оркестром в Минске пропустил — сдавал экзамен в консерватории.

В центре города развернулись торговые павильоны. И гости из 35 стран мира смогут увезти на родину самые разнообразные белорусские товары, купленные, кстати, со скидкой. Представлены одежда, обувь, галантерея и сувенирная продукция.

Аллея славы уже полностью готова к собственному звездному часу. Вход в парадную зону Летнего амфитеатра открывает почти метровая копия статуэтки, такая же, которую уже вручили четырем номинантам. В этом году к счастливым обладателям награды присоединится Валерий Леонтьев.

Готова к приему гостей и витебская погода. Без традиционных дождей, конечно, не обойдется, однако синоптики умеют утешить прогнозом! Погода расплачется только 12 июля, в остальные дни – солнечно. Если у кого-то из-за жары ухудшится самочувствие – 20 карет «скорой помощи» готовы помочь.

Заблудиться в Витебске фестивальном приезжим гостям не удастся. Заботливые организаторы издали специальную карту. Здесь и Летний Амфитеатр, и концертный зал «Витебск», и театр имени Якуба Колоса — самые важные объекты фестивальной столицы.

На карте также обозначены 34 ресторана, которые готовы гостеприимно принять и вкусно накормить гостей. Арт-кафе по праву можно назвать центром светских тусовок.

Завтра официально откроется Город мастеров. Кстати, торговля идет уже полным ходом и сегодня. У народных умельцев можно приобрести и «славянский сувенир», и научиться их мастерству. С самого утра и до позднего вечера любой желающий может получить мастер-класс от мэтров гончарного и кузнечного искусства.