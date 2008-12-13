Сегодня ночью на планету упадет более 120 звезд

К слову, в декабре белорусов ждет целый букет звездопадов. Земля пройдет сразу сквозь несколько метеорных потоков. Однако самой звездной станет именно сегодняшняя ночь, когда один из наиболее обильных звездопадов года Геминиды достигнет своего максимума. А поскольку синоптики предсказывают облачную погоду, без осадков, то у любителей ярких астрономических явлений есть возможность разглядеть вспышки сгорающих метеоров и загадать желания. Для лучшей видимости нужно выйти на открытое место подальше от городских огней и иллюминации – тогда огненную феерию можно увидеть во всей красе.