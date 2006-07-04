Сегодня начинается запись на централизованное тестирование в резервный день

Как рассказали в Республиканском институте контроля знаний Министерства образования Беларуси, согласно правилам приема, абитуриенты, которые не смогли явиться на централизованное тестирование по уважительным причинам, смогут сдать тест-испытание в резервный день - 12 июля. Зарегистрироваться можно в любом из шести региональных вузов-координаторов, а также в столице - в Белорусском государственном университете. Однако на само испытание всем необходимо будет прибыть в БГУ. К прохождению тестирования в резервный день могут быть допущены абитуриенты, зарегистрированные на испытание ранее. Юноши или девушки, которые зарегистрировались в установленный срок, но не участвовали пройти тестирование без уважительных причин, к регистрации и участию в испытании в резервный день не допускаются. Также не будут допущены к испытаниям те, кто желает улучшить результаты прошедшего тестирования, и абитуриенты, которые были удалены за нарушение правил при прохождении тестирования в основной день его проведения.