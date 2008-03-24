Сегодня началась проверка боевой готовности

В высшую степень боеготовности приведены несколько подразделений 120-й и 6-й механизированных бригад Вооруженных Сил Беларуси.Глава государства поручил Министерству обороны в сжатые сроки принять меры по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Такие внезапные проверки - один из наиболее эффективных способов оценки уровня готовности войск. После спецзанятий армейские подразделения совершат марш, на Обуз-Лесновский и Гожский полигоны, где пройдут учения с боевой стрельбой. В манёврах также примут участие военнослужащие запаса.