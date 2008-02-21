Сегодня на сцене Дворца Республики соберется талантливая молодежь

Отчетный концерт стипендиатов президентского фонда по поддержке талантливой молодежи пройдет сегодня во Дворце Республики. В нем примут участие артисты со всей страны. Среди них - народный оркестр баянистов и аккордеонистов "Лад", победители детского "Евровидения" Алексей Жигалкович и Ксения Ситник, вокалисты Дмитрий и Георгий Колдун, Андрей Кунец. Многие стипендиаты выступят на мероприятии в роли ведущих и исполнят на сцене Дворца Республики премьерные песни.