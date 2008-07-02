Сегодня на Линии Сталина началась репетиция театрализованного парада, посвященного Дню Независимости

В небо поднялись истребители, штурмовики, бомбардировщики, а на земле держали оборону бойцы 5-ой бригады специального назначения и кинологи с собаками.

Здесь небо в перемирии с землей, хотя уже несколько дней Линия Сталина в полной боевой готовности. Празднования Дня Независимости 4-5 июля плавно переместятся сюда, на территорию историко-культурного комплекса, близь Минска. Но сегодня не затишье перед боем, а, как говорят организаторы, генеральный прогон.

Небесное пространство над Линией Сталина разрывают ЯК-52, СУ-24, МиГ-29, МИ-8. За штурвалами лучшие авиаторы военно-воздушных сил и ДОСААФ. Но зрителям придется повертеть головой. На земле в это время будет проходить театрализованный парад воинских формирований различных периодов истории. А так же на кулаках сразятся бойцы 5-ой бригады специального назначения. Но все же самым красочным событием станет реконструкция боевых действий операции "Багратион".

Между реальностью и действительностью стираются грани. Только в эти дни здесь можно увидеть на привале рука об руку немецкого и русского командира.

Сюжет реален, без всякого домысла. Деревня захвачена немцами, мирные жители в оккупации. Начинается операция по освобождению Беларуси. А дальше догадаться можно и без учебников. Несколько сотен участников. Среди них и военнослужащие, и офицеры и жители близь лежащих деревень. Все они "не играют", а живут страшными воспоминаниями, рассказами, фактами.

Премьера театрализованного парада Дня Независимости этого года на Лини Сталина состоится 4-5 июля. Зрители смогут утолить свою жажду хлеба и зрелищ в прямом смысле. По всей территории комплекса традиционно будут установлены полевые кухни с солдатской кашей.

