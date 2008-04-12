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Сегодня минская милиция представила своего робота-полицейского

12 апреля 2008 17:46
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Кибер-сотрудник займется поиском мин. Его работу публике показали в действии. Таким образом патрульно-постовой службе милиции столицы прошел день открытых дверей. Показали многое, но, разумеется, не всё. С наступлением хорошей погоды некоторые сотрудники ППС пересядут с машин на скутеры. Дежурить на двухколесном транспорте будут в зонах отдыха, лесных массивах и улицах с интенсивным движением. В пользование подразделения поступило 8 скутеров. Если эксперимент окажется удачным - их станет в пять раз больше.
# общество

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