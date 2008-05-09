Сегодня миллионы людей отмечают День Победы

В этом году все мероприятия ко Дню Победы проходят под лозунгом "Мы победили!"

Для Беларуси это праздник особый. Беларусь, первой приняла на себя удар фашистов. За годы войны погиб каждый третий житель республики, уничтожено сотни городов и тысячи деревень. Население Беларуси достигло довоенного уровня лишь в 1972 году. С каждым годом все дальше в историю уходят события самой страшной войны XX века. Но память о тех, кто защищал свободу и независимость Родины - жива. День Победы - праздник общий, но для каждого из тех, кто вернулся с той войны, этот праздник – личный. Много фронтовых друзей они потеряли на той войне. Ветераны, как никто другой знают, какой кровью достался мир в Европе.

Беларусь – одна из тех немногих стран на постсоветском пространстве, где с особым уважением относятся к подвигу 45-го. Шествие на 9 мая, где Президент и ветераны вместе – многолетняя традиция. А накануне глава государства заявил, что Беларуси необходим новый музей Великой отечественной войны. Новые поколения должны знать, какой ценой достался этот мир.

Возраст уже под 90. Правда, в такой день, говорят ветераны, о годах напрочь забывают. Пеший путь от Октябрьской площади до монумента Победы – совсем не много. Юрий Яцевич встретил Победную весну 45-го под Веной. Родом с Украины, а в Беларусь приехал 3 года назад. Оценил ту заботу и уважение, которую проявляют в нашей стране к пожилым людям.

В этом году у шествия – особенность. Ветеранов до площади Победы доставляют на УАЗах. Машины приготовлены заранее. Водители волнуются: все-таки первый раз такая ответственная задача. К тому же чисто техническая сложность: скорость УАЗика должна быть равна скорости пешеходов, а это примерно 2 километра в час.

Президент в этот день с ветеранами – многолетняя традиция. И всегда с семьей: сыновьями и внуками. Соотечественников с Днем Победы поздравил Александр Лукашенко. "Это самая памятная и торжественная дата в истории нашего народа, которая символизирует его героизм, мужество и самоотверженность в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу родной страны. Дела и поступки героев Великой Отечественной достойны вечного признания мирового сообщества", - говорится в поздравлении. Глава государства пожелал всем согражданам праздничного настроения, оптимизма, благополучия и чистого неба над головой.



Праздник со слезами на глазах. А теперь в Беларуси он стал праздником единства поколений. В парадном шествии они рядом: дедушки, мамы с папами, дети и внуки. Ветераны сегодня главные участники и зрители торжеств. Это их победа и наша память. Юными, полными энергии и надежд сражались они за Родину. Сейчас заметно поубавилось сил. Потому пластиковые стулья, расставленные по периметру Площади Победы, - атрибут церемонии последних несколько лет.

Ветераны сегодня шли и вспоминали военные годы. Такие встречи, говорят они, воодушевляют и помогают жить. А на площади Победы собралось практически все руководство страны. Венок от Президента Александра Лукашенко к памятнику на площади Победы.

У Вечного огня одна процессия сменяет другую. Венки от государственных органов, Федерации профсоюзов Беларуси, Минского горисполкома, православной и католической церквей, дипломатического корпуса. Кстати, иностранные дипломаты в этот день по-особому относятся к белорусской атрибутике: даже послы европейских стран на лацканы пиджаков прикрепили миниатюрные белорусские флаги.

День Победы – это самый дорогой и близкий сердцу праздник – так Глава государства начинает свое выступление. После выступления Глава государства направляется к ветеранам, собравшимся вокруг Вечного огня. Но вначале приветствует иностранных гостей. А тем временем рота почетного караула демонстрирует отменную выправку.

63 года назад была одержана героическая победа над гитлеровскими захватчиками. Для кого-то это - страница в учебнике истории, для кого-то - целая жизнь.

