Сегодня миллионы людей отмечают День Победы

Для Беларуси это праздник особый. Беларусь, первой приняла на себя удар фашистов. За годы войны погиб каждый третий житель республики, уничтожено сотни городов и тысячи деревень. Население Беларуси достигло довоенного уровня лишь в 1972 году. С каждым годом все дальше в историю уходят события самой страшной войны XX века. Но память о тех, кто защищал свободу и независимость Родины - жива. День Победы - праздник общий, но для каждого из тех, кто вернулся с той войны, этот праздник – личный. Много фронтовых друзей они потеряли на той войне. Ветераны, как никто другой знают, какой кровью достался мир в Европе.
Беларусь – одна из тех немногих стран на постсоветском пространстве, где с особым уважением относятся к подвигу 45-го. Шествие на 9 мая, где Президент и ветераны вместе – многолетняя традиция. А накануне глава государства заявил, что Беларуси необходим новый музей Великой отечественной войны. Новые поколения должны знать, какой ценой достался этот мир.
Возраст уже под 90. Правда, в такой день, говорят ветераны, о годах напрочь забывают. Пеший путь от Октябрьской площади до монумента Победы – совсем не много. Юрий Яцевич встретил Победную весну 45-го под Веной. Родом с Украины, а в Беларусь приехал 3 года назад. Оценил ту заботу и уважение, которую проявляют в нашей стране к пожилым людям.
В этом году у шествия – особенность. Ветеранов до площади Победы доставляют на УАЗах. Машины приготовлены заранее. Водители волнуются: все-таки первый раз такая ответственная задача. К тому же чисто техническая сложность: скорость УАЗика должна быть равна скорости пешеходов, а это примерно 2 километра в час.
Президент в этот день с ветеранами – многолетняя традиция. И всегда с семьей: сыновьями и внуками. Соотечественников с Днем Победы поздравил Александр Лукашенко. "Это самая памятная и торжественная дата в истории нашего народа, которая символизирует его героизм, мужество и самоотверженность в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу родной страны. Дела и поступки героев Великой Отечественной достойны вечного признания мирового сообщества", - говорится в поздравлении. Глава государства пожелал всем согражданам праздничного настроения, оптимизма, благополучия и чистого неба над головой.
Праздник со слезами на глазах. А теперь в Беларуси он стал праздником единства поколений. В парадном шествии они рядом: дедушки, мамы с папами, дети и внуки. Ветераны сегодня главные участники и зрители торжеств. Это их победа и наша память. Юными, полными энергии и надежд сражались они за Родину. Сейчас заметно поубавилось сил. Потому пластиковые стулья, расставленные по периметру Площади Победы, - атрибут церемонии последних несколько лет.
Ветераны сегодня шли и вспоминали военные годы. Такие встречи, говорят они, воодушевляют и помогают жить. А на площади Победы собралось практически все руководство страны. Венок от Президента Александра Лукашенко к памятнику на площади Победы.
У Вечного огня одна процессия сменяет другую. Венки от государственных органов, Федерации профсоюзов Беларуси, Минского горисполкома, православной и католической церквей, дипломатического корпуса. Кстати, иностранные дипломаты в этот день по-особому относятся к белорусской атрибутике: даже послы европейских стран на лацканы пиджаков прикрепили миниатюрные белорусские флаги.
День Победы – это самый дорогой и близкий сердцу праздник – так Глава государства начинает свое выступление. После выступления Глава государства направляется к ветеранам, собравшимся вокруг Вечного огня. Но вначале приветствует иностранных гостей. А тем временем рота почетного караула демонстрирует отменную выправку.
63 года назад была одержана героическая победа над гитлеровскими захватчиками. Для кого-то это - страница в учебнике истории, для кого-то - целая жизнь.