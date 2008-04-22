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Сегодня Международный День Земли

22 апреля 2008 13:45
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Он символизирует единение всех людей планеты для улучшения экологической обстановки, сохранения природы и культуры. Празднику уже 38 лет официально, но его история уходит корнями в XIX век и связана с именем жителя американского континента Джона Мортона, который предложил устроить день, посвященный озеленению и учредить призы для тех, кто высадит большее количество деревьев. Тогда 22 апреля был Днем Дерева, но в 1970 году его назвали Днем Земли. В 90-х к инициативе США присоединилась 141 страна и праздник стал международным. По традиции в этот день население благоустраивает и озеленяет дворы и улицы, а организации проводят различные экологические акции.
# общество

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