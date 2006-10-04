Сегодня - Международный день защиты животных

В Беларуси под защитой государства находится 190 представителей фауны. На территории республики охраняется более полутора тысяч мест обитания редкой фауны.В результате такой работы за последние несколько лет в республике увеличилась численность некоторых редких видов животных, восстанавливается и расширяется естественный ареал их обитания. Поэтому некоторые виды животных не были включены в третье издание Красной книги Республики Беларусь в 2004 году. К примеру, благодаря созданию гидрологических и биологических заказников, из списка редких исключен лебедь-шипун. За последние пять лет в Беларуси существенно возросло и количество охотничьих видов животных.