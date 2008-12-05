Сегодня - Международный день волонтеров

Этот праздник как дань уважения и признания множества людей во всем мире, которые по зову сердца отзываются на страдания других. Во всем мире неравнодушных к чужим страданиям сегодня насчитывается более ста миллионов. В Беларуси их — свыше двадцати тысяч.

В этом году в дом-интернат №7 новый год пришел немножечко пораньше. Вместе с подарками к детям заглянули звезды белорусской эстрады и волонтеры «Доброго сердца». Самый долгожданный подарок для этих ребят - внимание и тепло. В преддверии самого семейного праздника участники акции «В Новый год с Добрым Сердцем» будут дарить внимание и заботу тем, кто этого никогда не знал.

Волонтерскому движению «Доброе сердце» всего несколько месяцев, а в рядах его уже тысячи человек. Это те люди, которые свое время, тепло и заботу отдают нуждающимся, те, для кого боль никогда не бывает чужой. Сегодня они попытались привлечь к волонтерству еще больше «добрых сердец». Акция «Подари один день своей жизни» предлагает всем желающим попробовать на один день стать волонтерами. Участвуя в реальных делах, отдавая минуты и часы своего свободного времени, привнести доброе и светлое в жизнь детей лишенных заботы, внимания и тепла.

Если «Доброе сердце» движение только зарождающееся, то крупнейшей международной гуманитарной организации «Красного Креста и красного полумесяца» в следующем году полтора века. Цели у этих организаций схожи: помогать нуждающимся и облегчать страдания людей. Да и основу обеих составляют волонтеры.

В 1985 году Генеральная Асамблея ООН провозгласила 5 декабря международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития. Этот день как дань уважения и признания заслуг тех людей, которые по зову сердца выполняют благотворительную работу. Сегодня по всему миру их насчитывается около ста миллионов. Белорусов в их числе уже более двадцати тысяч.



