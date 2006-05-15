Сегодня - Международный день семьи

В 1989 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи и теперь 15 мая ежегодно отмечается как Международный день семьи.

Соответствующая резолюция ООН была принята в целях углубления понимания вопросов семьи и повышения институциональных возможностей стран решать проблемы, связанные с семьей, на основе комплексной политики. Факт провозглашения Генеральной ассамблеей ООН этого праздника говорит об огромном значении, которое отводится семье в современном обществе.

Этот день широко отмечается и в Беларуси: проводятся благотворительные вечера для опекунских семей с детьми, встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, праздничные мероприятия для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

В Минске сейчас проживает почти 3 800 многодетных семей. Помощь таким семьям - одно из приоритетных направлений социальной политики государства.

В канун Дня семьи Администрация Фрунзенского района столицы в лесопарке <Медвежино> провела праздник для детей и их родителей. Здесь, как в пионерском лагере в родительский день, взрослые вместе со своими детьми на лоне природы прыгали в скакалки, лазили по канатам, играли в шахматы, разучивали новые песни. Работали десять игровых площадок. Участвуя в играх можно было заработать специальные деньги -<фрунзики> - и купить на них сладости и игрушки...

Кроме развлекательных игр на площадке работал и консультационный пункт. Здесь можно было получить ответ от специалиста на любой интересующий мама и пап вопрос.

Такой праздник в лесопарке проходит впервые. Организаторы надеются сделать его традиционным.