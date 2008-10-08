Сегодня Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий

Учитывая географическое положение, Беларусь защищена от таких природных катаклизмов, как землетрясение и цунами. Однако у нас возможны более чем 30 видов других ЧС природного характера. 60% из них — метеорологические явления. Бури и ураганы бывают в республике два-три раза в год. Случаются и сильный град, засухи, заморозки, которые наносят значительный ущерб сельскому хозяйству. Разрушительные шквалы и смерчи бывают, как правило, раз в два года. Самым неспокойным в этом смысле за прошедшие 10 лет был 2002-й, когда в стране зафиксировали сотни природных чрезвычайных ситуаций. Но белорусские спасатели справляются с ними всегда оперативно и слаженно.