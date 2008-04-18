Сегодня - Международный день памятников и исторических мест

Список всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас включает более 750 объектов. В том числе и белорусских.

Гордость белорусов: Беловежская пуща, Мирский и Несвижский замки, Геодезинская дуга Струве тоже входят в этот перечень. А в государственный список историко-культурного наследия Беларуси включено 4,5 тысячи объектов архитектуры, истории и археологии. Многие из них реставрируются.

Этот день установлен по предложению Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, одобренного Генеральной конференцией ЮНЕСКО в июле 1983 года. Впервые отмечался в 1984 году.

Сохранение исторических и культурных ценностей народов и наций является обязательным условием прогресса и развития, как отдельного человека, так и страны. Эта идея положена в основу международных соглашений и конвенций по охране историко-культурного наследия, ратифицированных также и Республикой Беларусь. Одним из главных документов в нашей стране является закон "Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь", принятый в январе 2006 года.

За последние годы в Беларуси создано много новых туристических маршрутов, которые проходят по историческим местам. Замки, крепости, дворцы, светские постройки и еще многие другие уголки Беларуси интересны не только белорусам, но и иностранцам.

Памятниками мирового значения достойны стать Августовский канал и достопримечательности древнего Полоцка. Досье по этим историческим местам представлены на рассмотрение в ЮНЕСКО. Могут привлечь интерес туристов и многие другие памятники белорусской истории. Но некоторые из них необходимо реставрировать или ремонтировать. И эти работы уже ведутся более чем на 600-х объектах.



Троицкое предместье в Минске - не стоит в одном ряду с Мирским замком, Беловежской пущей, семейным гнездом Радзивилов - Несвежем, которые охраняются ЮНЕСКО. Однако оно для каждого белоруса не менее значимо. И сегодня задача общества и государства восстановить и сохранить памятники, воспитать гордость нашими историческими местами.

