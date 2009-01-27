Сегодня Международный день памяти жертв холокоста

Именно 27 января 1945 года советские войска освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Освенцим, расположенный в 70 километрах от Кракова.В годы Великой Отечественной в фашистских лагерях были уничтожены 6 миллионов евреев и миллионы представителей других национальностей. Трагедию Холокоста пережила и Беларусь. Более 800 тысяч до смерти замученных евреев, 200 гетто. И самое крупное на территории Европы – в Минске. В нынешнем году исполнилось 66-лет его уничтожения.