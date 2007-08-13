Сегодня - Международный день левши

Левое дело становится правым на один день в году. Левши отмечают свой международный день.

Эту дату провозгласила Международная конфедерация левшей в знак протеста против "праворуко" устроенного мира. Сейчас на планете насчитывается от 13 до 30 % леворуких людей и многим из них приходится сталкиваться с тем, что простые предметы обихода приспособлены только к нуждам правшей. Однако именно левши считаются неординарными и талантливыми людьми. Юрий Николаевич - левша с самого детства, его отец и дед тоже левши и по паспорту и по жизни. Однако если его прародители предпочитали левую руку правой, то Левшу младшего заставили научиться пользоваться предметами по правым правилам.

Сын Юрия Николаевича - левша двойной. Зов предков и звучная фамилия дали о себе знать. С детства Юрию Левше завязывали "неправильную" руку и прививали манеры правых, а Артема - младшего в семействе даже и не пытались переучивать. Он и охотничьи трофеи на фотографиях держит в левой руке и конспекты пишет хоть и не каллиграфическим почерком, зато той рукой, которой удобно.

По статистике, практически каждый десятый житель нашей планеты - левша. Психологи пришли к выводу, что "левых" нет необходимости переучивать. Правда, за Артема и Филлипа решали родители - кто из них левый, а кто правый - и не только для того, чтобы различать.Два брата оба творческие личности, однако психологи настаивают на том, что левши чаще других выбирают творческие профессии и преуспевают. Примеры самых успешных левшей - Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Леонардо да Винчи и не только они.

Левши могут во многом опережать правшей. И психологи могут много рассуждать о феномене человека из зазеркалья - однако, любое дело правое по силе даже руке левой. Важнее - откуда они растут.