Сегодня - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Он празднуется уже 55 лет и учрежден в честь швейцарского гуманиста Анри Дюнана.

Именно по его инициативе в середине 19 века стали создаваться группы добровольцев по оказанию помощи раненым на полях сражений.



Эта организация - часть Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. И начиная с сегодняшнего дня по 1 июня Белорусский Красный Крест проведет месячник "За здоровую Беларусь". Во всех регионах страны пройдут кампании и благотворительные акции в поддержку здорового образа жизни, а также акции по благоустройству населенных пунктов.



В Беларуси добровольная деятельность общества Красного Креста началась более 140 лет назад. Сохранились исторические документы о деятельности первых дружин сестер милосердия в Гродно и Могилеве. Сегодня добровольной деятельностью в стране занимаются несколько тысяч человек. Помимо работы в больницах, они навещают тяжелобольных на дому.