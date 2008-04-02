Сегодня международный день детской книги

Он отмечается в день рождения датского писателя-сказочника Ганса Кристиана Андерсена. Интересен тот факт, что до XVII века малыши воспитывались на книгах религиозного содержания. Начало золотого века литературы для детей относится к середине XIX века, когда взрослые признали, что маленьким читателям тоже необходимы собственные книги. А уже в XX веке появились специализированные детские библиотеки, и сегодня книги для подрастающего поколения представлены во всех жанрах.



Что же касается новинок, то 10 апреля в Минске будет презентован первый перевод на белорусский язык повести Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок" с участием дочери всемирно известной писательницы Карин Нюман.