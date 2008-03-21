Сегодня международный день детей и взрослых с синдромом Дауна

Он отмечается ежегодно начиная с 2006 года по инициативе правления Европейской и Всемирной ассоциации Даун синдром.

Статистика утверждает, что из 900-сот новорожденных один появляется на свет с синдромом Дауна. Причем это не зависит от страны, климата, цвета кожи и национальности. Даунизм - не болезнь, а игра природы. В клетке обычного человека 46 хромосом, а с синдромом Дауна - 47.

По данным Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя", 94% белорусских семей оставляют таких детей в роддоме. Между тем, эти малыши обучаемы и потенциально талантливы.

И сегодня же в Минске будет презентован проект по профилактике социального сиротства среди детей с синдромом Дауна. Специалисты расскажут об опыте работы с семьями и медицинской реабилитации детей. Родители поднимут проблемы, касающиеся интеграции таких мальчиков и девочек в среду нормально развивающихся сверстников.

