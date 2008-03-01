Сегодня - Международный день борьбы с наркоманией

Ее сравнивают с игрой в русскую рулетку, где в револьвере заряжен полный барабан. В Беларуси, по приблизительным подсчетам, от этой зависимости страдает почти 30 тысяч человек. Но, по мнению специалистов, их в десятки раз больше. В погоню за дозой чаще всего пускается молодежь.



Чтобы избавиться от психологической зависимости, нужно жить в реабилитационном центре около года. Сейчас таких центров в Беларуси около 15, одни религиозные, в других за пансионат берут деньги, сравнимые со стоимостью небольшой квартиры. Хотя все равно получается дешевле, чем каждый день травиться дозой.