Прямой эфир

Сегодня - Международный день борьбы с наркоманией

01 марта 2008 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ее сравнивают с игрой в русскую рулетку, где в револьвере заряжен полный барабан. В Беларуси, по приблизительным подсчетам, от этой зависимости страдает почти 30 тысяч человек. Но, по мнению специалистов, их в десятки раз больше. В погоню за дозой чаще всего пускается молодежь.

Чтобы избавиться от психологической зависимости, нужно жить в реабилитационном центре около года. Сейчас таких центров в Беларуси около 15, одни религиозные, в других за пансионат берут деньги, сравнимые со стоимостью небольшой квартиры. Хотя все равно получается дешевле, чем каждый день травиться дозой.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 марта 2008 18:34

Международный фестиваль детей с ограниченными возможностями проходит в Минске

01 марта 2008 14:56

У православных сегодня - Вселенская родительская суббота

01 марта 2008 14:52

Визит Папы Римского Бенедикта XIV в Минск в виртуальном формате