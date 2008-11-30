Сегодня католики всего мира зажгли первую свечу Адвента

Это – начало подготовки к Рождеству и нового литургического года. Торжественные мессы прошли также во всех белорусских костелах.

В этом году предрождественская суета в Минске началась с Соборной площади. У Архикафедрального костела - первые приметы праздника. Нарядные дети с еловыми ветками. Эта утренняя служба именно для них. В костеле - необычная композиция, лестница Адвента, то есть пришествия: 4 ступени и фигурка младенца Христа. Ребятам она демонстрирует приближение его Рождества.

Продлится Адвент 4 недели. Католическая церковь считает это временем всеобщего покаяния и поста. Каждое воскресенье посвящено определенному библейскому событию. Сегодня зажжена первая свеча, в память о ветхозаветных пророчествах о пришествии Спасителя.

В Европе праздник проходит с большим размахом. У наших северных соседей, финнов, этот день обычно ознаменован открытием нового проспекта или здания. А в Германии ожидание Рождества подогревается календарями Адвента. Во многих уголках Чехии сегодня зажглись огни на новогодних елках и открылись рождественские базары.

Завершится Адвент в ночь с 24 на 25 декабря, с первой рождественской мессой. В это время все католики по традиции соберутся на семейный праздничный ужин и преломят рождественский хлеб.

