Сегодня к обелиску Победы в Минске легли венки и цветы

Почтить память павших в Великой Отечественной на площадь пришли Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Беларусь, сотрудники дипкорпуса и представители казахской диаспоры. Это стало одним из первых шагов дипломата после вступления в должность. Посол Казахстана отметил, что обеим странам необходимо более активно развивать межрегиональное сотрудничество. Именно оно, по мнению дипломата, позволит вместе преодолеть влияние мирового финансового кризиса.