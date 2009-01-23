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Сегодня к обелиску Победы в Минске легли венки и цветы

23 января 2009 15:27
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Почтить память павших в Великой Отечественной на площадь пришли Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Беларусь, сотрудники дипкорпуса и представители казахской диаспоры. Это стало одним из первых шагов дипломата после вступления в должность. Посол Казахстана отметил, что обеим странам необходимо более активно развивать межрегиональное сотрудничество. Именно оно, по мнению дипломата, позволит вместе преодолеть влияние мирового финансового кризиса.
# общество

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