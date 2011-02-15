Сегодня исполняется 80 лет известному живописцу и графику Георгию Поплавскому

Его творчество отличается романтической возвышенностью и высоким профессионализмом.

С юбилеем Народного художника Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

Поплавский одинаково виртуозно владеет техниками масляной живописи, акварели, литографии и офорта. Он известен картинами «Блокада», «Рыбаки Атлантики», а также графическими циклами «Память», «Браславщина», «Чернобыль».

Георгий Поплаавский имеет немало званий и наград. Одна из них весьма редкая — золотая медаль имени Юрия Гагарина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Мастер получил ее за разработку космической темы.