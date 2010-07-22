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Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, Героя Соцтруда Павла Сухого

22 июля 2010 08:02
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По его конструкциям создано более тридцати воздушных судов.

Крылатые машины в своё время установили десятки мировых рекордов по протяженности, скорости и высоте полета. В том числе, знаменитый на весь мир беспосадочный перелет через Северный полюс в США, который совершили летчики Чкалов и Громов.

В Глубоком, где родился прославленный конструктор, установлен памятный знак — самолет-истребитель Су-17. Памятник стал визитной карточкой города. В Гомеле, где жил наш знаменитый земляк, есть улица Павла Сухого. Его имя также носит Гомельский государственный технический университет.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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