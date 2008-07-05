Сегодня исполнилось 70 лет Национальному историческому архиву Беларуси

В его фондах хранятся все сохранившиеся документы до 1917 года. Самые древние – подлинные пергаментные грамоты 14-17 веков. Архив интересен не только историкам, но и обычным людям.



В последнее десятилетие у белорусов проснулась страсть к изучению своей родословной. На стеллажах живут древние судебные процессы – люди делились, разводились и решали спорные вопросы. На других полках можно найти код ДНК белорусов. Здесь хранятся записи, из которых можно узнать, кто был твоим прародичем – простым крестьянином или наследником благородных кровей.



Докопаться до истины и найти знатные корни – явление крайне модное в нашей стране в последнее время. Следы о жизни миллионов наших предков выписаны каллиграфическим почерком писаря – вот родились, вот женились, вот умерли.



Восстановить цепочку своего древа можно по ревизским сказкам – многие могут себе представить, что это такое по гоголевским мертвым душам. А в реалии ревизские сказки — это данные налоговой переписи. Многовековые метрические книги тоже хранят подсказки о зове предков. Каждый экземпляр единичен и бесценен – впрочем, как и люди, которые работают в историческом архиве.