Сегодня экспертно-криминалистический центр МВД отмечает 15-летие

У этого мощного, технически и интеллектуально вооруженного подразделения, которое занимается самыми разными видами экспертиз, сегодня юбилей. Специалисты экспертно-криминалистического центра раскрывают преступления с помощью последних достижений науки и техники.

Артиллерист по первой профессии Виктор Геннадьевич с 92-го работает в области баллистической экспертизы. За год их проводится несколько сотен. Такому специалисту нужно обладать самыми широкими знаниями, чтобы по найденным уликам получить доказательства, которые имеют ключевое значение установления истины и ведения следствия.

Пистолет-пулемет пролежал на дне пруда 8 лет: эксперту он «рассказал» очень многое в деле о совершенном убийстве без срока давности. Индивидуальные «отпечатки» есть не только у пальцев, но и у оружия.

Виктор Шавель, начальник отдела баллистики ГЭКЦ МВД Республики Беларусь

Эксперт не имеет права на ошибку. Ошибка эксперта может дорого обойтись правосудию – либо накажут невиновного, либо виновный уйдет от заслуженного наказания.

Знания и новейшие технологии позволяют установить истину, даже когда преступник меняет или портит часть оружия. Был случай когда браконьера не спас даже измененный боек ружья — экспертиза показала и доказала из чего был сделан выстрел. Это улики, которые не видные невооруженным глазом. Кажется, мелочи, но убийственные для правонарушителя. Чтобы провести баллистическую экспертизу до конца, необходимо иметь целый в наличие арсенал.

Коллекция огнестрельного оружия экспертно-криминалистического центра насчитывает сотни образцов. От мощных импортных стволов до экзотических самоделок и коллекционных вещей. При этом все находится в рабочем состоянии.

Государственный экспертно-криминалистический центр МВД состоит из девяти управлений, где можно провести почти любую экспертизу - от ДНК до документов серой бухгалтерии.

Владимир Авсянников, начальник ГЭКЦ МВД Республики Беларусь:

Да у нас вся техническая база соответствует стандартам СНГ и Европы.

Сегодня многое делается для того, чтобы повысить престиж эксперта-криминалиста. За рубежом в похожих центрах на одно освободившееся место иногда претендует по три сотни человек. В Беларуси стараются двигаться в этом же направлении. Эксперты центра читают очень много литературы. Нужно постоянно повышать свой уровень. Многие пишут собственные научные работы.