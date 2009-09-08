Сегодня день солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября, в день гибели чешского журналиста-антифашиста Юлиуса Фучика.

Международная организация журналистов основана 8 июня 1946 года на конгрессе в Копенгагене представителями 21 страны антигитлеровской коалиции. Это старейшая и наиболее крупная журналистская организация в мире, которая ставит перед собой глобальные цели и задачи. Прежде всего, это сохранение мира и укрепление дружбы и сотрудничества народов путем свободного, правдивого и честного информирования общественности. Среди задач организации также борьба против пропаганды войны, фашизма, национальной и расовой дискриминации, разного рода конфликтов, охрана свободы печати и журналистов от влияния монополий и финансовых групп, защита права журналистов писать в соответствии с их совестью и убеждениями, борьба с ложью, клеветой и дезинформацией со стороны прессы, охрана прав журналистов, борьба за улучшение материальных условий их существования.



Примером верности своему делу для членов Международной организации журналистов стал подвиг чешского журналиста Юлиуса Фучика. Член компартии Чехословакии, один из редакторов партийных печатных органов - газеты «Руде право» и журнала «Творба», Юлиус Фучик был убежденным антифашистом. Во время Второй мировой войны он стал активным членом Движения Сопротивления, руководил подпольными изданиями компартии Чехословакии. В апреле 1942 года журналист был арестован, какое-то время находился в пражской тюрьме Панкрац, затем заключен в концлагерь в Германии, подвергнут пыткам и 8 сентября 1943 года казнен в берлинской тюрьме Плетцензее.



Находясь в застенках гестапо, Юлиус Фучик написал свою самую известную книгу «Репортаж с петлей на шее», в которой автор много размышляет о смысле жизни и о мере ответственности каждого человека за судьбы мира, а также говорит свое знаменитое: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!».



В 1945 году эта книга была опубликована и позднее переведена на более чем 70 языков. За нее Юлиус Фучик в 1950 году посмертно удостоен Международной премии мира.



Международной организацией журналистов учреждены Международная журналистская премия и Почетная медаль имени Юлиуса Фучика, присуждаемые за прогрессивную профессиональную деятельность, способствующую сохранению мира и развитию сотрудничества и единства, сообщает БЕЛТА.