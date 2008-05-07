Сегодня – День работников радио, телевидения и связи

113 лет назад русский физик Попов осуществил первый сеанс связи и продемонстрировал миру первый приемник. История же белорусского радио началась в 1925 году. Сегодня современная техника обеспечивает устойчивый прием программ как на территории Беларуси, так и за рубежом.



Что касается отечественного телевидения, то первый телеэфир cостоялся в январе 1956-го. На медиарынке телеканал СТВ прочно занимает свою нишу и для многих телезрителей он - самый интересный и любимый. Наши журналисты и ведущие каждый год пополняют коллекцию призов.



К слову, по итогам IV Национального конкурса "Телевершина" - лучшей ведущей информационных программ 2007-го стала моя коллега Ирина Смольская. А среди спортивных комментаторов - Николай Ходасевич. Лучшей культурно-просветительской программой признана "Культурная жизнь" с Александром Ефремовым. Полученные награды подтверждают высокий профессионализм работников СТВ.