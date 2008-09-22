Сегодня – День осеннего равноденствия

Это астрономическое начало осени. В Беларуси она наступит в 18 часов 44 минуты. В это время солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное. Такое случается только дважды в год. Солнце утром восходит точно на востоке и вечером заходит точно на западе, а день равняется ночи. На Руси день осеннего равноденствия считали праздником и всегда отмечали пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляниями. По народному календарю, в этот день осень переходит в золотую, которая продлится до 14 октября.