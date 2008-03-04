Сегодня белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник

Начав свою историю с народной в 1917 году, милиция стала официальным органом БССР в 1919-м.

В двадцатые годы она боролась с интервентами, вооруженными бандами и контрреволюцией. В годы Великой Отечественной охраняла военные и хозяйственные объекты, обезвреживала диверсантов и шпионов. И в наше время сотрудники и военнослужащие МВД делают все возможное для безопасности людей на работе и дома, в праздники и будни.



Оперативная обстановка по стране остается стабильной и контролируемой. За истекший год отмечено снижение степени тяжести совершаемых преступлений. Пресечена деятельность трех организаций, 28 групп и одной банды. Из нелегального оборота изъято более тысячи единиц незарегистрированного оружия. Ликвидировано 8 подпольных лабораторий по производству наркотических средств.



Память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Минске. В церемонии возложения венков приняли участие делегации МВД России и Украины, полиции Польши, Латвии, Литвы. Выступая на церемонии, министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант милиции Владимир Наумов призвал сотрудников верно служить на благо государства.



После окончания церемонии возложения венков столичные школьники выпустили в небо несколько десятков белых голубей.



Завершатся мероприятия традиционным праздничным концертом во Дворце республики.