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Сегодня 22-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2008 17:42
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Ее назвали крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Под радиоактивное воздействие попали сразу нескольких государств, но несравнимо больше других пострадала наша республика. На территорию Беларуси выпало почти 70 % радиоактивных веществ.

В столице возложили цветы к Камню памяти жертв и героев Чернобыльской катастрофы. В традиционной акции приняли участие парламентарии, представители общественных организаций, церкви, молодежь и ветераны.

Говорили сегодня  о десятилетиях после Чернобыля. За это время в стране реализованы 4 программы по преодолению последствий катастрофы.

На митинг-реквием собрались сегодня и сотрудники МЧС Именно спасатели 26 апреля 1986 года и все последующие месяцы оказались в эпицентре катастрофы.

Ежегодная акция прошла на столичной улице Василия Игнатенко. Она носит имя ликвидатора аварии. Старший сержант тушил реактор в первые часы после взрыва. Полученная доза облучения стала для него смертельной.
# общество

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