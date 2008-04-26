Сегодня 22-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Ее назвали крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Под радиоактивное воздействие попали сразу нескольких государств, но несравнимо больше других пострадала наша республика. На территорию Беларуси выпало почти 70 % радиоактивных веществ.



В столице возложили цветы к Камню памяти жертв и героев Чернобыльской катастрофы. В традиционной акции приняли участие парламентарии, представители общественных организаций, церкви, молодежь и ветераны.



Говорили сегодня о десятилетиях после Чернобыля. За это время в стране реализованы 4 программы по преодолению последствий катастрофы.



На митинг-реквием собрались сегодня и сотрудники МЧС Именно спасатели 26 апреля 1986 года и все последующие месяцы оказались в эпицентре катастрофы.



Ежегодная акция прошла на столичной улице Василия Игнатенко. Она носит имя ликвидатора аварии. Старший сержант тушил реактор в первые часы после взрыва. Полученная доза облучения стала для него смертельной.