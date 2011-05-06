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Седьмого мая в Минске, в парке Горького, на всеобщее обозрение выставят 20 телескопов

06 мая 2011 17:36
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Таким образом в Минском планетарии решили отметить Международный день астрономии.

Все желающие смогут полюбоваться солнечными пятнами, кратерами на Луне, и если повезет – кольцами Сатурна. В здании планетария откроются сразу две фотовыставки снимков из космоса, а специалисты расскажут о жизни на Марсе.

Вход на все мероприятия бесплатный. Телескопы будут ждать минчан у главного входа в парк с 17.00 до 22.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:
Обычно, это любительская техника ребят из клуба астрономии. Техника уже проверена.
Также на этом празднике будет презентация телескопа, который недавно приобрел Минский планетарий.

# общество

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