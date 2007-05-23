Себя показать и на других посмотреть!

Система профтехобразования столицы готовится к традиционной выставке-ярмарке "Город-мастеров". Она пройдет 2 июня в парке Горького. Продемонстрировать свои умения приедут представители профессионально-технические училищ со всех регионов республики. Целый день они будут демонстрировать приобретённые навыки в рабочих профессиях, удивлять творческими задумками и обмениваться опытом. Кроме того, пройдут мастер-классы по соломо- и лозоплетению, а также резьбе по дереву. Поучаствовать в них смогут все желающие. Экспозицию столичного профтехобразования представят 27 городских учреждений.