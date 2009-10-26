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Себастьян Леб установил феноменальный рекорд в чемпионате мира по ралли

26 октября 2009 10:57
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Французский автогонщик Себастьян Леб в шестой раз подряд выиграл чемпионат мира по ралли WRC, установив рекорд, который вряд ли будет побит в ближайшие годы.

По итогам решающего этапа чемпионата - ралли Уэльса - Леб сумел опередить своего соперника в борьбе за титул, финна Микко Хирвонена, всего на одно очко, уступая ему перед началом соревнований, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

«Я очень счастлив, потому что Микко - очень сильный гонщик, - сказал после победы Леб. - Это была потрясающая схватка в течение всего сезона».

В прошлом году Леб уже сделал то, чего еще не удавалось никому - выиграл пять чемпионатов подряд, побив рекорд легендарного финского гонщика Томми Мякинена, которому удалось сделать это лишь четыре раза.

Теперь, после завоевания шестого титула, 35-летний француз улучшил свой собственный рекорд, став безусловной легендой мирового автоспорта. Тем не менее, Леб не собирается останавливаться на достигнутом и уже ждет следующего сезона, чтобы попытаться улучшить свое невероятное достижение.

# общество

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