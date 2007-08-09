Сделка с банкоматом на 120 миллионов рублей

33-летний житель Минска более 2 лет обманывал машину и снимал деньги с помощью поддельных банковских пластиковых карточек.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Материальный ущерб государству возмещен на сумму около 100 миллионов белорусских рублей. Генеральная прокуратура уже завершила расследование уголовного дела и отправила его в суд Ленинского района Минска. Злоумышленнику грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Подобных кардеров правоохранители задерживают начиная с 2001 года. Однако до этого момента суть всех преступлений в стране сводилась к одному: реквизиты поддельных банковских пластиковых карт вычисляли за рубежом. Это первый случай, когда информацию злоумышленники получали в банках Республики Беларусь.

