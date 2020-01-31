«Сделаны заметные шаги в развитии города». Наталья Кочанова посетила социальные объекты Могилёва

Новости Беларуси. В самой современной школе Могилёва в 2020 году достроят бассейн. Инфраструктурные изменения в городе 31 января обсудили с участием председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова побывала в учреждение, где уроки проходят менее года. Для тысячи школьников здесь есть всё: мультиборды, лингафонные кабинеты и другие современные образовательные ресурсы. Без внимания не остался ещё один важный объект – поликлиника строится в микрорайоне «Казимировка». Медицинскую помощью там смогут получить почти 40 тысяч жителей.





Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сделаны заметные шаги в развитии города. Они шли от жизни. Здесь нужно было делать транспортные развязки, ремонтировать мостовые переходы. Эта работа началась, и она проходит достаточно успешно. Я побывала в школе, которая была построена в сверхкороткие сроки. Сейчас строится поликлиника. Нормативный срок был поставлен 38 месяцев. Строители обещают ее ввести в срок в 3 раза меньший. Я уверена, что Могилев приобретёт свой обновленный облик.





О создании городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей шла речь во время посещения торгово-делового центра.