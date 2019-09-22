«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: Это какой у Вас по счёту уже кабинет? Вы считали?

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нет, как-то я не считал. Но, конечно, много было кабинетов. Хотя, у меня и достаточно был быстрый карьерный рост, но я проходил все ступеньки должностные, поэтому я просто не задавался.

Кстати, есть суеверие такое, что когда сделал ремонт, готовься к следующей должности. Причём, не оговаривается, куда: или вниз, или вверх.

Вадим Щеглов:

А Вы когда-нибудь делали ремонт в кабинете, когда приходили на новую должность?

Михаил Мясникович:

Нет. Были. Но я думаю, что таких капитальных не было.

Вадим Щеглов:

У Вас портрет Президента не такой, как у всех, висит.