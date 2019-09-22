«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента

Свой кабинет политик показал в программе «В людях».
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это какой у Вас по счёту уже кабинет? Вы считали?
Свой кабинет политик показал в программе «В людях».
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это какой у Вас по счёту уже кабинет? Вы считали?
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нет, как-то я не считал. Но, конечно, много было кабинетов. Хотя, у меня и достаточно был быстрый карьерный рост, но я проходил все ступеньки должностные, поэтому я просто не задавался.
Кстати, есть суеверие такое, что когда сделал ремонт, готовься к следующей должности. Причём, не оговаривается, куда: или вниз, или вверх.
Вадим Щеглов:
А Вы когда-нибудь делали ремонт в кабинете, когда приходили на новую должность?
Михаил Мясникович:
Нет. Были. Но я думаю, что таких капитальных не было.
Вадим Щеглов:
У Вас портрет Президента не такой, как у всех, висит.
Михаил Мясникович:
Это уже было до меня. Я считаю, хорошая фотография: добрая улыбка. Но, вместе с тем, дисциплинирует.
Вадим Щеглов:
Зачем столько телефонных аппаратов?
Михаил Мясникович:
Наверное, надо так.
Вадим Щеглов:
Вы пользуетесь всеми четырьмя?
Михаил Мясникович:
Конечно. Это президентский телефон, это премьера телефон, это телефон правительственной связи, и обычный небольшой такой коммутатор для секретариата. Ну и два мобильных с собой.