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Сдай оружие и спи спокойно: в Беларуси стартовала спецоперация «Арсенал»

11 апреля 2016 07:42
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Новости Беларуси. Спецоперация «Арсенал» началась в Беларуси. Правоохранители выявляют лиц, хранящих оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения. Те, кто его сдаст добровольно, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Также милиция проведет совместные рейды с природоохранными организациями по пресечению фактов браконьерства, поскольку для незаконной охоты нередко используют оружие без регистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
Только в Минске с начала года из незаконного оборота изъято 38 единиц незарегистрированного оружия, также свыше тысячи боеприпасов. Также положительным моментом является то, что люди добровольно приносят в милицию и сдают незаконное оружие и боеприпасы.

# общество # Оружие и боеприпасы

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