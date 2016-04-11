Сдай оружие и спи спокойно: в Беларуси стартовала спецоперация «Арсенал»

Новости Беларуси. Спецоперация «Арсенал» началась в Беларуси. Правоохранители выявляют лиц, хранящих оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения. Те, кто его сдаст добровольно, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Также милиция проведет совместные рейды с природоохранными организациями по пресечению фактов браконьерства, поскольку для незаконной охоты нередко используют оружие без регистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Только в Минске с начала года из незаконного оборота изъято 38 единиц незарегистрированного оружия, также свыше тысячи боеприпасов. Также положительным моментом является то, что люди добровольно приносят в милицию и сдают незаконное оружие и боеприпасы.