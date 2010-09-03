Сдача многоквартирного дома стала проблемой целого района в Могилевской области

Вместо новой квартиры – долгострой, а вместо новоселья одни обещания. И это не единственная проблема строителей в регионе. С начала года в области установлен 21 случай приемки жилья с не завершенным строительством.

Татьяна Лазакович с мужем и двумя маленькими детьми сейчас живут у родителей. Обзавестись собственным жильем молодая семья решила давно. Получили льготный кредит, вступили в кооператив. Новоселье планировали отпраздновать уже в ноябре. Но переезд в заветные квадратные метры отдалился на неопределенный срок.

Александр Степанович, член ЖСК:

– Финансирование шло до июня без проблем, но деньги были не отработаны. Поэтому с июня до августа мы ни копейки не перечислили этой организации.

Елена Степанович, член ЖСК:

– По всем параметрам в ноябре должна была быть сдача и отделка бы прошла нормально. А так, если все это будет зимой, это будет отваливаться.

Впрочем, строительные дефекты в доме по улице Советской в Кировске, заметили уже наполовине стройки. Оказалось, фундамент будущей пятиэтажки залит с нарушением всех технологий.

Александр Семенцов, начальник управления капитального строительства Кировского райисполкома:

– Обратились в стройнадзор. Сам институт написал шесть писем, массу замечаний. Ведь он несет ответственность за устойчивость дома.

За некачественное выполнение работ заказчик уже выставил ПМК штрафные санкции в размере 360 миллионов белорусских рублей. Документы поданы в хозяйственный суд. Однако, в местном управлении капитального строительства уверены, что разбор полетов на этой стройплощадке далеко не последний.

Плохой фундамент – лишь малая часть большого строительного айсберга. Каждый день специалисты находят в стройке новые изъяны. Подрядчик же и недоделки обещает устранить и виновных наказать.

Юрий Сафонов, директор бобруйского ПМК № 243:

– За некачественно выполненные работы мы уволили мастера и главного инженера.

Местные власти ситуация тоже не радует. Раньше строили исключительно своими силами. Быстро и качественно. В этом году план по вводу жилья увеличился почти вдвое, потребовалась помощь со стороны.

Владимир Пискижев, председатель Кировского райисполкома:

– Неоднократно в течение строительства, а конкретно пять раз письменно (не говоря уже про устные претензии) направлялись претензии по качеству работ, по отступлениям от строительного проекта. Я думаю, что такой работой, т.е. ее отсутствием, ПМК позиционировала себя как несостоявшаяся и в Кировском районе такая организация больше никогда не будет работать.

Чтобы достроить дом вовремя и в максимально сжатые сроки, сегодня на площадке уже работает бригада из другой строительной организации, планируется заключение договора с третьей. Свое жилье люди получат. А вот к сомнительному подрядчику еще очень много вопросов. И не только у заказчика.

Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область.