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Считанные часы остаются до наступления Нового, 2009-го года

31 декабря 2008 11:54
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Столица приготовила свой букет праздничных мероприятий и готова радовать интересной программой белорусов и гостей страны все четыре выходных дня. Начнется большой праздник у Национальной библиотеки в десять вечера и продлится до четырех утра. Яркий фейерверк ожидает на проспекте Победителей. В планах организаторов небольшое огненное шоу и конкурсы каждый час! Фейерверк у стелы "Минск – город-герой" начнется в половине второго утра. Праздничные новогодние мероприятия пройдут также во всех районах столицы.
# общество

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