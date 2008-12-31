Считанные часы остаются до наступления Нового, 2009-го года

Столица приготовила свой букет праздничных мероприятий и готова радовать интересной программой белорусов и гостей страны все четыре выходных дня. Начнется большой праздник у Национальной библиотеки в десять вечера и продлится до четырех утра. Яркий фейерверк ожидает на проспекте Победителей. В планах организаторов небольшое огненное шоу и конкурсы каждый час! Фейерверк у стелы "Минск – город-герой" начнется в половине второго утра. Праздничные новогодние мероприятия пройдут также во всех районах столицы.